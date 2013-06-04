Прем'єр Туреччини сподівається, що акції протесту припиняться за кілька днів

Тиждень по всій Туреччині тривають антиурядові виступи, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі в центрі міста.

Протестуючих стамбульців підтримала половина провінцій Туреччини, а також турки, які проживають в країнах Європи, повідомляє РІА Новости.

Демонстранти виступають проти ісламізації Туреччини та звинувачують владу в диктатурі. Ердоган вважає, що акції організовані екстремістами. Кількість постраждалих в акціях перевищила 3 ​​тисячі, стан 26 поранених медики оцінюють як критичний. Повідомляється про двох загиблих.

"Я вважаю, що все прийде в норму протягом декількох днів. І сьогодні вже ситуація більш м'яка, розслаблена. Через кілька днів, коли я повернуся (з Африки), вже буде щось вирішено (з протестними акціями)", - сказав він у вівторок на прес-конференції під час офіційного візиту до Марокко. Він повторив, що суть протестів зовсім не в парку. "Ці події ніяк не пов'язані з Гезі парком, з деревами. Це люди, які нічого не отримали від виборів. Я вважаю, що здоровий глузд переможе", - зазначив Ердоган.