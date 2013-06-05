У Білорусі хочуть відмовитися від сміттєпроводів

Питання про ліквідацію в Білорусі сміттєпроводів або впровадженні пристроїв з роздільним збором сміття розглядають Мінприроди, Мінжитлокомунгосп та Мінбудархітектури, повідомив сьогодні на прес-конференції, присвяченої Всесвітньому дню охорони навколишнього середовища, перший заступник міністра природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі Віталій Кулик, передає кореспондент БЕЛТА .

"Діюча в республіці система сміттєпроводів перешкоджає роздільному збору відходів. І зараз вирішується питання відмови від неї на користь більш екологічних рішень", - сказав Віталій Кулик. Він додав, що відомство підтримує як дії з ліквідації сміттєпроводів, так і впровадження в діючі сміттєпроводи додаткових відділень для роздільного збору відходів.

Нині з усіх білоруських міст будинки без сміттєпроводів є тільки в Гомелі, де з 1995 року згідно з рішенням Гомельського міськвиконкому проводиться експеримент під назвою "Життя без сміттєпроводів". Досвід використання сміттєпроводів з функцією сортування відходів за видами в Білорусі поки не випробуваний.

Як зазначив Віталій Кулик, впровадження в республіці сміттєпроводів нового типу технічно можливо, але вимагає серйозних витрат. Вигідніше повністю відмовитися від сміттєпроводів.