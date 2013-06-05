Голландський суд зобов’язав державу компенсувати збитки продавцям марихуани
17:51, 05 червня 2013Світ
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Суд у Нідерландах зобов'язав уряд виплатити компенсації власникам кафе, в яких продають марихуану.
За словами власників цих закладів, вони зазнали збитків через заходи, спрямовані на боротьбу проти туризму з метою вживання наркотиків.
Запроваджені урядом правила перетворили конопляні кафе на півдні Нідерландів у приватні клуби, доступні лише для їх членів.
Але, на думку суду, цей захід не лише обмежив доступ до закладів іноземцям, а й голландським клієнтам, завдавши таким чином шкоди власникам цього бізнесу.
Суд вирішив, що це несправедливо, і тепер державі доведеться виплатити компенсацію, розміри якої поки не визначили.
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