Синоптики прогнозують, що за тиждень Київ заллють дощі

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Головний інженер ПАТ “Укргідроенерго” Вадим Расовський зазначив, що на сьогодні у межах Києва спостерігається спад водопілля. “З урахуванням тих опадів, що відбуваються на території України та територіях сусідніх держав, інтенсивність водопілля сповільнюється. Якогось суттєвого впливу на спад водопілля не буде відбуватися, але це уповільнення затягує сам процес”, - зазначив Расовський.

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За його словами, найближчим часом рівень води у Дніпрі за рахунок каскаду водосховищ буде знижено на 30 см, що дозволить прийняти ту воду, яка йде із сусідніх країн та інших територій України.

У Києві, за прогнозом Укргідрометцентру, сильні опади передбачаються 11-12 червня.

Як йшлося на засіданні, столиця підготувала для прийому дощової води зливові каналізації і взяла їх під особливий контроль з метою недопущення засмічення.

За словами голови КМДА Олександра Попова, ще навесні було очищено каналізаційні колектори й місто впоралося з тією кількістю води, яка утворилася внаслідок танення снігу після сильного снігопаду наприкінці березня.

Водночас, він звернув увагу на те, що підвищений рівень води у Дніпрі та інших річках, що проходять територією Києва, зменшує відтік дощової води з вулиць, яка потрапляє через зливову каналізацію.

“Ми найближчим часом будемо мати мінус 30 см зменшення рівня Дніпра і рівня води в інших малих річках, і це дає нам перспективу стверджувати, що система буде спрацьовувати більш ефективно. На випадок, якщо з якихось причин цього не трапиться, в Києві відпрацьована система реагування, яка дозволяє за рахунок використання насосної техніки швидко відкачати воду і таким чином звільнити від неї проїжджу частину чи житловий мікрорайон”, - запевнив голова КМДА.

Попов підкреслив, що система реагування на аварійні ситуації у місті відпрацьована, але він сподівається, що таких ситуацій все ж в Києві не буде.

В інтерв’ю журналістам після завершення засідання Расовський, на запитання, чи може він стверджувати, що не повториться у Києві ситуація, яка склалася у містах Чехії, Німеччини, Австрії після інтенсивних дощів, відповів: “Звичайно, можна не боятися. Й Укргідрометцентр підтвердив, що навіть якщо у цей період будуть інтенсивні опади, ми впораємось і суттєвого впливу (на процес спаду водопілля - УНІАН) не буде”.