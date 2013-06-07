У Сараєво поліція звільнила заблокованих у парламенті людей (фото)

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

У четвер ввечері близько 3 тисяч осіб оточили будівлю боснійських законотворців в центрі Сараєво. Учасники акції протесту, яка почалася в середу, вимагають від влади прийняти остаточне рішення про ідентифікаційні номери, без яких діти, народжені після 12 лютого 2013, не можуть отримати особисті документи. У четвер демонстранти не підкорялися вимозі поліції розблокувати парламент, ситуація з кожною годиною ставала ризикованішою для здоров'я людей у ​​зв'язку з відсутністю в будівлі їжі.

Сили поліцейського спецназу в п'ятницю вранці сформували "живий коридор", яким вдалося евакуювати заблокованих осіб, включаючи членів парламенту. Всього в будівлі перебували близько 1,5 тисячі осіб, у тому числі 250-350 іноземних громадян. Більшість іноземців - учасники форуму Європейського фонду Південно-Східної Європи. Серед гостей - чотири керівники центробанків і численні бізнесмени.

Присвоєння новонародженим ідентифікаційних номерів припинилося 12 лютого через скасування відповідного закону Конституційним судом Боснії і Герцеговини, який ще минулого року наказав парламенту внести в документ зміни. Однак через суперечки партій новий закон досі прийнятий не був.