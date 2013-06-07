У Сараєво протестувальники заблокували 1500 осіб у будівлі парламенту (фото)

Любич сказав, що "ситуація стає дуже ризикованою з точки зору здоров'я людей і у зв'язку з відсутністю їжі. Тому частина людей, особливо іноземці, хочуть вийти силою", повідомляє РІА Новости.

За даними боснійських властей, в будівлі парламенту і уряду, який у четвер блокували кілька тисяч протестувальників, перебувають близько 1500 чоловік, включаючи 250-350 іноземних громадян. Більшість іноземців - учасники форуму Європейського фонду Південно-Східної Європи. Серед гостей - чотири керівника центробанків і численні бізнесмени. Влада закликала демонстрантів розблокувати будівлю.

Поліція поки не втручається в ситуацію. Демонстранти заявили про готовність провести майбутню ніч на вулиці. Учасники акції протесту, яка почалася в Сараєво в середу, вимагають від влади прийняти остаточне рішення про ідентифікаційні номери, без яких діти, народжені після 12 лютого 2013 року, не можуть отримати особисті документи.

Присвоєння новонародженим ідентифікаційних номерів припинилося 12 лютого через скасування відповідного закону Конституційним судом Боснії і Герцеговини, який ще минулого року наказав парламенту внести в документ зміни. Однак через суперечки партій новий закон досі прийнятий не був.