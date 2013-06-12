Сланцевої нафти вистачить на 10 років

Такі висновки зробили у своєму дослідженні фахівці Департаменту енергетики США, повідомляє СNBC.

Департамент енергетики США оцінив обсяг "технічно видобувних" сланцевих ресурсів у 42-х вивчених ним країнах у 345 млрд барелів, або у 10% світових від світового рівня поставок нафти. Світовий попит на нафту становить близько 90 млн барелів на день, що свідчить про те, що обсяг світових запасів сланцевої нафти охоплює 10,5 років споживання, стверджують американські фахівці.

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В опублікованих оцінках CNBC містяться дані, що найбільші поклади сланцевої нафти має Росія - 75 млрд барелів. Китай - 32 млрд, Аргентина - 27 млрд і Лівія - 26 млрд барелів.

У доповіді сказано, що газ зі сланцевих пластів збільшив світові запаси природного газу на 47%, тобто до 22 882 трлн куб. футів.

Видобуток нафти зі сланців вже допоміг стримати ціни на нафту на рівні 120 доларів за барель.