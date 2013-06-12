В Колорадо згоріло майже сто будинків через лісові пожежі

Всього в регіоні зафіксовано чотири вогнища займання. Найнебезпечніша пожежа вирує на північному сході від Колорадо-Спрінгс в районі містечка Блек-Форест, розташованого в лісистій місцевості. За попередніми даними, там знищено понад 3 тисяч га лісів і чагарників. Через надзвичайно спекотну та суху погоду і поривчастий вітер полум'я швидко поширюється.

Про це сьогодні повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представників місцевої влади.

За словами представників штабу з ліквідації пожеж, локалізувати вогонь поки не вдається. Влада оголосила про примусову евакуацію понад 7 тисяч осіб. З в'язниці в передмісті Колорадо-Спрінгс, яку огорнув густий дим, сьогодні були евакуйовані понад 900 ув'язнених.

Влада прийняла рішення підключити до боротьби зі стихією авіацію - шість пожежних вертольотів і один повітряний танкер. Даних про жертви і постраждалих поки що не надходило.