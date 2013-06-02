Каліфорнія потерпає від лісових пожеж: евакуйовано дві тисячі людей
12:41, 02 червня 2013Світ
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Понад 2 тисяч осіб було евакуйовано в каліфорнійському окрузі Лос-Анджелес через лісові пожежі, постраждали троє пожежників, п'ять будівель було повністю знищено.
Зі стихією борються не менш як 960 пожежників
Пожежа, що нещодавно виникла неподалік гідроелектростанції в місті Санта Кларіта охопила вже близько 2,2 тисячі гектарів, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CBS Los Angeles.
Зі стихією борються не менш як 960 пожежників, використовуються десять вертольотів і вісім літаків. За словами представників протипожежної служби, пожежу локалізовано на 20%.
Раніше повідомлялося, що в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнію спалахнула пожежа в національному парку Лос-Падрес, більш як тисяча осіб була евакуйована.
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