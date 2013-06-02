Каліфорнія потерпає від лісових пожеж: евакуйовано дві тисячі людей

Пожежа, що нещодавно виникла неподалік гідроелектростанції в місті Санта Кларіта охопила вже близько 2,2 тисячі гектарів, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CBS Los Angeles.

Зі стихією борються не менш як 960 пожежників, використовуються десять вертольотів і вісім літаків. За словами представників протипожежної служби, пожежу локалізовано на 20%.

Раніше повідомлялося, що в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнію спалахнула пожежа в національному парку Лос-Падрес, більш як тисяча осіб була евакуйована.