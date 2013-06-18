Суд виправдав опозиціонерів, обвинувачених у спробі захоплення влади в Киргизії

Про це ІТАР-ТАСС повідомили в канцелярії Бішкекського суду.

"Водночас підсудних було засуджено до штрафу в 30 розрахункових показників (близько 70 доларів) за хуліганство", - зазначили в суді.

У жовтні минулого року Ташиєв, Жапаров і Мамитов організували мітинг у центрі столиці, який закінчився спробою захоплення будівлі національного парламенту, де також розташовується адміністрація президента країни. Військовослужбовці, які охороняли будівлю, за допомогою спецзасобів спочатку зупинили нападників, а потім розігнали натовп. За кілька днів Ташиєва, Жапарова і Мамитова було взято під варту.

У березні нинішнього року суд Першотравневого району Бішкека визнав їх винними за статтею про спробу "насильницького захоплення влади або насильницьке утримання влади", а також у "замаху на злочин". Ташиєва і Жапарова було засуджено до 1,5 року ув’язнення, а Мамитова до 1 року позбавлення волі. Проте адвокати оскаржили це рішення у вищій інстанції. Всі троє є депутатами національного парламенту від опозиційної партії "Ата-Журт" ("Батьківщина").