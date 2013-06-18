13 тисяч сімей у Британії дивляться чорно-білі телевізори
13 тисяч сімей у Британії досі використовують чорно-білі телевізори. Про це свідчать дані організації TV Licensing, яка збирає плату за телевізійні ліцензії.
Для того, щоб легально дивитися телебачення у Британії, щороку власник одного кольорового телевізора має сплатити 145 фунтів на рік ($228), а власник чорно-білого - 49 фунтів ($77). Штраф за нелегальний перегляд складає 1 тис фунтів ($1573).
Згідно з даними організації, у 2012 році понад 400 тисяч британців дивилися телебачення незаконно.
Порушники-гумористи
TV Licensing склала список найсмішніших пояснень того, чому люди не платять за телебачення.
Серед них такі:
"Взагалі-то мій собака, породи коргі, є родичем собаки Королеви, тому я думав, що мені не потрібна телевізійна ліцензія".
"Навіщо мені ТБ-ліцензія, якщо цей телевізор я вкрав? Ніхто не знає, що він у мене є".
"Телевізор дивиться тільки мій трирічний син. Ви можете це вирахувати із державної допомоги, яку я на нього отримую? Він його дивиться, то хай він і платить".
"Мені не треба було платити, бо мені зробили смертельну ін'єкцію".
"Я не хочу платити за ліцензію на цілий рік. З моїм щастям я помру за півроку, і тоді гроші пропадуть".
"Я недавно схудла, і мені треба було купувати новий одяг. Тому я не могла собі дозволити платити ще й за ліцензію".
Речник TV Licensing Стівен Фармер так прокоментував дані моніторингу:
"Деякі з пояснень дуже смішні, а деякі демонструють чудову винахідливість та творчість людей, але якщо вас спіймають на тому, що у вас немає дійсної ліцензії, це тягне за собою кримінальну відповідальність, і це зовсім не смішно".