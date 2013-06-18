13 тисяч сімей у Британії дивляться чорно-білі телевізори

Для того, щоб легально дивитися телебачення у Британії, щороку власник одного кольорового телевізора має сплатити 145 фунтів на рік ($228), а власник чорно-білого - 49 фунтів ($77). Штраф за нелегальний перегляд складає 1 тис фунтів ($1573).

Згідно з даними організації, у 2012 році понад 400 тисяч британців дивилися телебачення незаконно.

Порушники-гумористи

TV Licensing склала список найсмішніших пояснень того, чому люди не платять за телебачення.

Серед них такі:

"Взагалі-то мій собака, породи коргі, є родичем собаки Королеви, тому я думав, що мені не потрібна телевізійна ліцензія".

"Навіщо мені ТБ-ліцензія, якщо цей телевізор я вкрав? Ніхто не знає, що він у мене є".

"Телевізор дивиться тільки мій трирічний син. Ви можете це вирахувати із державної допомоги, яку я на нього отримую? Він його дивиться, то хай він і платить".

"Мені не треба було платити, бо мені зробили смертельну ін'єкцію".

"Я не хочу платити за ліцензію на цілий рік. З моїм щастям я помру за півроку, і тоді гроші пропадуть".

"Я недавно схудла, і мені треба було купувати новий одяг. Тому я не могла собі дозволити платити ще й за ліцензію".

Речник TV Licensing Стівен Фармер так прокоментував дані моніторингу:

"Деякі з пояснень дуже смішні, а деякі демонструють чудову винахідливість та творчість людей, але якщо вас спіймають на тому, що у вас немає дійсної ліцензії, це тягне за собою кримінальну відповідальність, і це зовсім не смішно".

ВВС Україна