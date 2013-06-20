У Росії ФСБ шукає автора гучної дезінформації

Як пишуть Вести.ру, прес-секретар Медведєва Наталія Тімакова заявила, що в тексті були граматичні помилки, а саме повідомлення не відповідає дійсності.

У прес-службі РЖД також підтвердили, що Якунін заяву про відставку не писав.

А журналісти одного з уральських електронних ЗМІ - УралПоліт.Ru - навіть встигли взяти інтерв'ю у Олександра Мішаріна, який колись очолював Свердловську область. І Мішарін був готовий приймати привітання з новим призначенням.

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Стало відомо, що неправдиве повідомлення про відставку Якуніна було надіслано не з прес-служби уряду РФ, а зі сторонньої IP-адреси. Її хостинг-провайдер належить компанії ЗАТ "Перший" і зареєстрований в Іркутську.

Найімовірніше, хакер придбав віртуальний сервер на хостингу компанії і здійснив поштову розсилку з завідомо неправдивою інформацією. Виходячи зі списку адресатів, зловмисник у курсі того, хто саме отримує такі прес-релізи. Кіберзлочинець користувався комп'ютером з безкоштовною операционкой FreeBSD та поштовою програмою Exim.

Наразі фахівці ФСО і ФСБ встановлюють особу дезінформатора.

Варто зазначити, що черговий контракт Володимира Якуніна повинен минути лише в середині 2015 року.