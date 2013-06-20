У Китаї вибухнув ресторан: загинуло двоє людей, 150 поранено

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

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Як основну причину того, що сталося, влада розглядає витікання побутового газу, що призвело до серії детонацій. Серед потерпілих - як місцеві жителі, так і пожежники, які проводили рятувальну операцію у момент останнього вибуху. В результаті НП пошкоджено машини трьох пожежних розрахунків, околиці засипані осколками вибитого віконного скла.

Влада продовжує з'ясовувати причини інциденту, ведуться рятувальні роботи.