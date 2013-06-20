У Китаї вибухнув ресторан: загинуло двоє людей, 150 поранено
09:39, 20 червня 2013Світ
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В результаті вибуху в ресторані, розташованому в провінції Шаньсі (Північний Китай) загинуло двоє людей, 150 осіб поранені.
Серед потерпілих - місцеві жителі і пожежники. Фото: ТСН
Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.
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Як основну причину того, що сталося, влада розглядає витікання побутового газу, що призвело до серії детонацій. Серед потерпілих - як місцеві жителі, так і пожежники, які проводили рятувальну операцію у момент останнього вибуху. В результаті НП пошкоджено машини трьох пожежних розрахунків, околиці засипані осколками вибитого віконного скла.
Влада продовжує з'ясовувати причини інциденту, ведуться рятувальні роботи.
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