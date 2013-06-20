У Латвії офіційно заборонили використовувати «серпи і молоти»

Депутати сейму Латвії схвалили в третьому - остаточному - читанні поправки до законодавства, які забороняють, за деякими винятками, використовувати символіку СРСР, ЛРСР і нацистської Німеччини на публічних святкових, пам'ятних і розважальних заходах, повідомляє РІА «Новости».

Поправки до закону про безпеку публічних розважальних і святкових заходів накладають заборону на використання, зокрема в стилізованому вигляді, прапорів, гербів, гімнів і символіки колишніх СРСР, ЛРСР і нацистської Німеччини, уніформ, нацистської свастики, знаків SS, радянського серпа та молота й п'ятикутної зірки.

На тему: Серп і молот зникли з партквитків компартії Франції

У законі передбачено винятки - коли мета використання цієї символіки не пов'язана з прославлянням тоталітарних режимів або виправданням їх злочинів, приміром, у кінематографі.

Спочатку сейм планував прийняти поправки до закону в терміновому порядку, щоб вони набули чинності до 9 травня, але потім із законопроекту було знято статус терміновості.

Пропоновані поправки набудуть сили закону, якщо їх підпише Президент Латвії.