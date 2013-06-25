Ейфелеву вежу закрили через страйк

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Рішення про закриття вежі було ухвалене напередодні після семигодинних переговорів персоналу і профспілки "Загальна конфедерація праці" (CGT).

Працівники пред'являють цілий список претензій до свого керівництва, серед яких - низький рівень зарплати, недостатньо хороші, на думку страйкарів, умови праці, а також низький рівень гарантування безпеки.

Очікується, що переговори з профспілкою продовжаться сьогодні в другій половині дня. Рішення про те, чи відкриється вежа для туристів у середу, поки що не прийнято.

Попередній страйк персоналу пройшов у грудні 2010 року. Тоді вежа була закрита для відвідин впродовж двох днів.

У дні "високого сезону", який почався 15 червня, щодня на вежу піднімаються від 25 до 30 тис. осіб. Всього за рік подивитися на Париж з висоти вежі наважуються близько 7 млн. осіб.

Ейфелева вежа була побудована на замовлення уряду Франції до Паризької виставки 1889 року за проектом інженера Густава Ейфеля і стала найвищою тогочасною спорудою в світі. Спочатку вежу планувалося залишити на 20 років, а потім розібрати, оскільки багатьом парижанам не сподобався її дизайн, але за ці роки вона стала символом французької столиці.