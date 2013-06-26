У Росії ієромонаха Іллю позбавили сану

Як повідомляє РІА Новости, постанову церковного суду затвердив патріарх Московський і всієї Русі Кирил.

"Єпархіальний суд Московської міської єпархії Російської православної церкви, засідаючи в Москві 26 червня 2013, розглянувши справу про вчинення кліриком Москви ієромонахом Іллею (Сьоміним) правопорушення, що спричинило смерть двох людей, вирішив ... позбавити сану ієромонаха Іллю (Сьоміна)" , - заявив журналістам голова патріаршої прес-служби диякон Олександр Волков.

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Він повідомив, що церковний суд також визнав Сьоміна винним у смерті двох людей і констатував відсутність обставин, що пом'якшують його вину. Рішення церковного суду потім було надане на розгляд патріарху.

"Вина ченця Іллі не викликає сумніву, вона ним визнана і повністю доведена в рамках судового процесу. Як єпископ граду Москви, стверджую рішення церковного суду. Провина ченця Іллі вартувала життя двом безневинним людям, рідні яких зазнали безповоротної втрати. Ми поділяємо з ними скорботу і молимося про упокій у оселях праведних рабів Божих Миколи та Павла. Вічна пам'ять спочилим", - сказано в заяві патріарха Кирила.