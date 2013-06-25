Ієромонаху Іллі оголосили вирок за смертельну ДТП

Як повідомляє РАПСІ, Сьоміна визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 264 (порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб) КК РФ. Прокурор під час дебатів попросила суд призначити Сьоміну покарання у вигляді позбавлення волі в колонії загального режиму терміном на шість років, захист обвинуваченого попросив для нього два роки колонії-поселення.

Також суд частково задовольнив цивільні позови, ухваливши стягнути з Сьоміна на користь удів загиблих по 500 тисяч рублів як компенсацію моральної шкоди. Всього позови задоволено на загальну суму понад 1,5 мільйона рублів.

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Нагадаємо, аварія сталася 15 серпня 2012 року пізно ввечері на Кутузовському проспекті біля будинку 30. Водій позашляховика Mercedes Gelandewagen Павло Сьомін збив трьох робітників і врізався в "Газель", яка стояла за огорожею. Потім машина Сьоміна, змінивши траєкторію, зачепила автомобіль Skoda, що прямував у попутному напрямку. Від удару обидві іномарки перекинулися. Внаслідок ДТП двоє робітників померли на місці, ще один був госпіталізований.

Зі свідчень одного зі свідків, оголошених судом, випливає, що обвинуваченого після аварії витягли з машини люди. Водій, зі слів свідка, був притомний, стояв на ногах, але було очевидно, що він неадекватний, відчувався сильний запах алкоголю.

Однак сам Сьомін запевняв, що після зіткнення з іншою іномаркою не пам'ятає, що було далі, повідомляє радіостанція Ехо Москви.

Після суду ієромонах Ілля сказав журналістам, що задоволений рішенням суду. Потерпілі ж у справі будуть оскаржувати вирок.