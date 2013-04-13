На Землю насувається потужна геомагнітна буря

16:59, 13 квітня 2013
Суспільство
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Геомагнітна буря від потужного виверження на сонячній поверхні досягне Землі увечері в суботу.

На сонячній поверхні сталося сильне виверження

Подібні стихійні явища загрожують перебоями в роботі супутників, комунікаційних систем і електрогенераторів, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Проте вчені вважають, що найбільш ймовірним її ефектом стане поява Полярного сяйва у верхніх шарах земної атмосфери.

Найпотужніші пориви «сонячного вітру» Земля відчує з півночі суботи до третьої години ранку в неділю.

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