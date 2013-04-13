На Землю насувається потужна геомагнітна буря
16:59, 13 квітня 2013Суспільство
3083 0
Геомагнітна буря від потужного виверження на сонячній поверхні досягне Землі увечері в суботу.
На сонячній поверхні сталося сильне виверження
Подібні стихійні явища загрожують перебоями в роботі супутників, комунікаційних систем і електрогенераторів, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Проте вчені вважають, що найбільш ймовірним її ефектом стане поява Полярного сяйва у верхніх шарах земної атмосфери.
Найпотужніші пориви «сонячного вітру» Земля відчує з півночі суботи до третьої години ранку в неділю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter