Авіакатастрофа в Туреччині: загинули 56 чоловік

Усі 56 чоловік, що знаходилися на борту літака AtlasJet, загинули в Туреччині внаслідок катастрофи літака місцевих авіаліній.

49 із них – пасажири, семеро – члени екіпажу. Всі вони громадяни Туреччини.

Літак компанії AtlasJetair, який летів зі Стамбула, зник з радарів незадовго до того, як мав сісти в аеропорту міста Іспарти, що за 150 кілометрів від Анталії.

Зв‘язок перервався за кілька хвилин по тому, як пілот повідомив, що готується до посадки. Уламки літака вже знайшли в гірській місцевості, але рятувальникам важко дістатися до них. Причини аварії з‘ясовують.

ICTV