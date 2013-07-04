Генсек ООН вимагає відновити цивільне правління в Єгипті

"Перетворення в Єгипті тепер опинилися в чутливій ситуації слідом за заявою армії про те, що вона призупинила дію конституції і призначила керівника Конституційного суду тимчасовим главою держави, і ці рішення не були прийняті президентом Мурсі", - йдеться в заяві, поширеній прес-службою генсека .

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Пан Гі Мун знову звернувся із закликом до спокою, ненасильства, діалогу і стриманості. "Всеохоплюючий підхід життєво важливий для задоволення потреб і занепокоєнь усіх єгиптян. Збереження основоположних прав, включаючи свободу слова і зборів, грає найважливішу роль", - цитує РІА "Новости".

Військове втручання в ситуацію, на думку Пан Гі Муна, викликає в даному випадку особливу тривогу.

Президент Єгипту Мухаммед Мурсі утримується в резиденції Головного управління військової розвідки країни, повідомляє портал "Аль-Яум ас-Сабія" з посиланням на високопоставлене джерело в спецслужбах.