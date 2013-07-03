Армія Єгипту заявила, що Мурсі більше не президент

Єгипетська армія повідомила Мухаммеда Мурсі, що він уже не президент Єгипту, інформує інтернет-портал "Аль-Ахрам" з посиланням на президентське джерело.

Військові пішли на це після безуспішних спроб переконати його подати у відставку добровільно.

Найближчим часом у країні будуть призначені дострокові вибори.

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Патріарх Коптської церкви Теодорос II і шейх впливового ісламського університету "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тейіб підтримали план збройних сил Єгипту щодо виходу з політичної кризи.

"Це було рішення всіх, хто брав участь у нараді. Ми підтримуємо дострокові президентські вибори", - заявив ат-Тайіб. Папа Теодорос, у свою чергу, підкреслив, що всі рішення "прийняті з любов'ю до єгипетського народу і заради його майбутнього".

Армія Єгипту в середу в своїй заяві тимчасово призупинила дію конституції і призначила голову Конституційного суду країни виконуючим обов'язки президента. Згідно з планом військових, в країні будуть створені тимчасовий коаліційний уряд і комісія, яка займеться підготовкою дострокових президентських виборів.

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