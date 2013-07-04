Заарештовані лідери руху "Братів-мусульман" у Єгипті
01:23, 04 липня 2013Світ
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Глава створеної на базі руху "Братів-мусульман" Партії свободи і справедливості Саад аль-Кататні, а також заступник верховного наставника руху Рашад аль-Байюмі заарештовані.
Про це повідомив телеканалу Sky News Arabia джерело в МВС Єгипту.
Партія свободи і справедливості - партія більшості в єгипетському парламенті.
Раніше єгипетські ЗМІ повідомили також про арешт самого верховного лідера "Братів-мусульман" Мухаммеда Бадіа, передає РІА "Новости".
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