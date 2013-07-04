Заарештовані лідери руху "Братів-мусульман" у Єгипті

Глава створеної на базі руху "Братів-мусульман" Партії свободи і справедливості Саад аль-Кататні, а також заступник верховного наставника руху Рашад аль-Байюмі заарештовані.

Про це повідомив телеканалу Sky News Arabia джерело в МВС Єгипту. Партія свободи і справедливості - партія більшості в єгипетському парламенті. Раніше єгипетські ЗМІ повідомили також про арешт самого верховного лідера "Братів-мусульман" Мухаммеда Бадіа, передає РІА "Новости".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter