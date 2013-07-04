У Росії набула чинності економічна амністія

Постанову про амністію було прийнято Держдумою у вівторок, 2 липня, відразу в першому, другому і третьому читаннях. Амністія набирає чинності з моменту публікації постанови в «РГ», затвердження документа Радою Федерації або президентом не потрібне, повідомляє Lenta.ru.

Амністія буде діяти протягом півроку і зачепить уперше засуджених та тих, хто перебуває під слідством у справах про незаконне підприємництво, порушення авторських прав, ухилення від сплати податків, шахрайство у сфері кредитування. Обов'язковою умовою для потрапляння під дію амністії є відшкодування збитків потерпілим, зазначає видання.

Під дію амністії потрапляють не тільки засуджені до ув'язнення, але й ті, хто отримали покарання, не пов'язане з позбавленням волі, а також засуджені умовно, з відстрочкою виконання вироку і умовно-достроково звільнені. Кримінальні справи стосовно підприємців, які перебувають під слідством за вказаними в постанові статтями, будуть припинені.

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Раніше повідомлялося, що амністія зачепить приблизно половину з 13 тисяч підприємців, які відбувають покарання за економічні злочини.

Ініціатива про проведення економічної амністії належить бізнес-омбудсмену Борису Титову. Спочатку планувалося, що амністія буде приурочена до Дня підприємця, наголошується в Росії 26 травня, проте підготовка її проекту затягнулася через невдоволення президента Володимира Путіна низкою положень в первісній версії документа. 21 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін оголосив про завершення роботи над проектом амністії і попросив депутатів розглянути цей документ до відходу на літні канікули в липні.