Сноуден попросив притулок ще в шести країнах

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який розшукується владою США, подав запити на надання притулку ще в шести країнах, повідомляється на сторінці сайту Wikileaks в сервісі мікроблогів Twitter, передає РІА «Новости».

Як йдеться в повідомленні, країни, в які спрямовано запити, не будуть названі через побоювання втручання США.

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Раніше портал Wikileaks опублікував список з 21 країни, в яких Сноуден попросив притулок. За даними сайту, мова йде про Австрію, Болівію, Бразилію, Венесуелу, Німеччину, Індію, Ірландію, Іспанію, Італію, Китай, Кубу, Нідерланди, Нікарагуа, Норвегію, Польщу, Росію, Фінляндію, Францію, Швейцарію, Ісландію та Еквадор. Більшість з цих країн вже відхилили прохання.