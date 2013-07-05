Опозиційні політики закликають дати притулок Сноудену

Про це свідчать дані, зібрані сайтом Wikileaks.

Екс-співробітник ЦРУ, який оприлюднив секретні дані спецслужб США, другий тиждень, ймовірно, перебуває в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". Сноуден розіслав запити про надання притулку до 22 країн, але більшість держав вже відмовило йому в цьому проханні, передає РІА "Новости"..

Негайно надати Сноуденом притулок закликав владу Франції глава французької "Лівої партії" Жан-Люк Меланшон. Після того як стало відомо, що МЗС Франції відмовив Сноудену, лідер правого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що глибоко жалкує про таке рішення влади.

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Зігмар Габріель закликав розслідувати дані про прослуховування американськими спецслужбами іноземних посольств і дипмісій і надати Сноудену притулок в рамках програми захисту свідків. У бундестазі за те, щоб надати Сноудену гарантію безпечного проїзду для подальшого розгляду, виступив колишній баварський міністр регіонального розвитку і член Християнсько-соціального союзу в Баварії Петер Гаувайлер.

У парламенті Ірландії в підтримку запиту Сноудена висловилися незалежний сенатор Девід Норріс (David Norris) і Клер Дейлі (Clare Daly) з "Об'єднаного лівого альянсу".

Крім того, група депутатів з парламенту Ісландії виступила з вимогою надати Сноудену громадянство цієї країни. Associated Press повідомляє, що ввечері в четвер за даний законопроект проголосували лише шість із 63 парламентаріїв.