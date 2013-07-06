МЗС підтвердило загибель двох українців у ДТП в Угорщині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Внаслідок ДТП двоє громадян України загинули на місці, ще двоє у тяжкому стані були доставлені в травматологічне відділення обласної лікарні м.Мішкольц, де їм надається невідкладна медична допомога.

Водій мікроавтобуса не постраждав і дає свідчення поліції.

Причини ДТП з’ясовуються.

На місці події працюють дипломати Генерального консульства України в Ніредьгазі.

Ситуація перебуває на особливому контролі в МЗС та Генеральному консульстві України в Ніредьгазі.