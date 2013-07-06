МЗС підтвердило загибель двох українців у ДТП в Угорщині

14:27, 06 липня 2013
Світ
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За попередньою інформацію Генконсульства України в Ніредьгазі (Угорщина), сьогодні, 6 липня 2013 р., близько 5 години ранку на автомагістралі М3 потрапив в аварію мікроавтобус з українськими номерами, в якому перебувало п’ятеро громадян України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Внаслідок ДТП двоє громадян України загинули на місці, ще двоє у тяжкому стані були доставлені в травматологічне відділення обласної лікарні м.Мішкольц, де їм надається невідкладна медична допомога.

Водій мікроавтобуса не постраждав і дає свідчення поліції.

Причини ДТП з’ясовуються.

На місці події працюють дипломати Генерального консульства України в Ніредьгазі.

Ситуація перебуває на особливому контролі в МЗС та Генеральному консульстві України в Ніредьгазі.

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