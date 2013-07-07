Завтра Греція може отримати від Європи 8 мільярдів євро
Остаточна угода Греції і трійки кредиторів щодо виділення кредиту у 8,1 мільярда євро буде досягнута в понеділок.
Про це заявили по завершенні тригодинної зустрічі в Афінах міністр фінансів Греції Янніс Стурнарас і представник МВФ Пол Томсен, пише РІА Новости.
Переговори йшли з початку тижня.
"Я впевнений, що завтра ввечері у нас буде угода", - заявив журналістам Стурнарас. Основні пункти угоди обговорюватимуться в понеділок вранці, а в другій половині дня документ буде представлений на засіданні Єврогрупи, де ухвалюватиметься рішення про виділення чергового траншу.
"У нас дуже значний прогрес. Я сподіваюся, що угода буде досягнута завтра, перед Єврогрупою", - сказав Томсен.
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З офіційною заявою про завершення переговорів трійка має намір виступити в понеділок вранці, до відкриття ринків.