Завтра Греція може отримати від Європи 8 мільярдів євро

Про це заявили по завершенні тригодинної зустрічі в Афінах міністр фінансів Греції Янніс Стурнарас і представник МВФ Пол Томсен, пише РІА Новости.

Переговори йшли з початку тижня.

"Я впевнений, що завтра ввечері у нас буде угода", - заявив журналістам Стурнарас. Основні пункти угоди обговорюватимуться в понеділок вранці, а в другій половині дня документ буде представлений на засіданні Єврогрупи, де ухвалюватиметься рішення про виділення чергового траншу.

"У нас дуже значний прогрес. Я сподіваюся, що угода буде досягнута завтра, перед Єврогрупою", - сказав Томсен.

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З офіційною заявою про завершення переговорів трійка має намір виступити в понеділок вранці, до відкриття ринків.