Моряки корвету ”Луцьк” вперше висадилися на борт підозрілого судна

Оглядова команда корвету Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Луцьк» вперше за час бойового патрулювання корабля у Середземному морі в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля» здійснила фактичну висадку на борт підозрілого судна. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

За даними прес-центру, інформація про те, що в акваторії, що патрулюється спільно корветом «Луцьк» та італійським фрегатом «Артiглiєрі», перебуває підозріле судно — суховантаж, надійшла на головний командний пункт «Луцька» завчасно. За судном було встановлено спостереження, а вранці екіпаж корвету розпочав процедуру опитування судна на предмет перевезення нелегальних мігрантів і вантажу та наявності незаконної зброї. Під час переговорів за допомогою радіозв’язку стало відомо, що суховантаж є власністю однієї із судноплавних компаній країни Близького Сходу. Також з’ясувалося, що команда судна складається з 10 чоловік різних національностей.

За кілька хвилин після відправлення повної інформації командиру тактичної групи та у штаб командування військово-морського компоненту Об’єднаних збройних сил НАТО «Південь», (м. Неаполь) на «Луцьк» надійшов дозвіл на проведення оглядової операції.

Завдання ускладнювалась тим, що через несприятливі погодні умови зупиняти суховантаж для висадки спецпідрозділу було важко й небезпечно. Тому операцію довелося проводити на ходу зі швидкістю сім вузлів.

Після висадки на судно оглядова команда перевірила документи та вантаж, а також цілісність пломб і печаток на ньому. Впевнившись, що незаконних предметів на борту судна немає, українські військові моряки залишили борт.

Успішно завершивши перше чотириденне патрулювання, український та італійський кораблі повернулися до грецької військово-морської бази Суда-Бей, щоб поповнити запаси пального та харчових продуктів.

За перший етап патрулювання загальна кількість суден, опитаних екіпажами військових кораблів, перевищила 30 одиниць.