Моряки корвету ”Луцьк” вперше висадилися на борт підозрілого судна
Корвет патрулює Середземне море
|Корвет ”Луцьк”
За даними прес-центру, інформація про те, що в акваторії, що патрулюється спільно корветом «Луцьк» та італійським фрегатом «Артiглiєрі», перебуває підозріле судно — суховантаж, надійшла на головний командний пункт «Луцька» завчасно. За судном було встановлено спостереження, а вранці екіпаж корвету розпочав процедуру опитування судна на предмет перевезення нелегальних мігрантів і вантажу та наявності незаконної зброї. Під час переговорів за допомогою радіозв’язку стало відомо, що суховантаж є власністю однієї із судноплавних компаній країни Близького Сходу. Також з’ясувалося, що команда судна складається з 10 чоловік різних національностей.
|Фрегат Artigliere
Завдання ускладнювалась тим, що через несприятливі погодні умови зупиняти суховантаж для висадки спецпідрозділу було важко й небезпечно. Тому операцію довелося проводити на ходу зі швидкістю сім вузлів.
Після висадки на судно оглядова команда перевірила документи та вантаж, а також цілісність пломб і печаток на ньому. Впевнившись, що незаконних предметів на борту судна немає, українські військові моряки залишили борт.
Успішно завершивши перше чотириденне патрулювання, український та італійський кораблі повернулися до грецької військово-морської бази Суда-Бей, щоб поповнити запаси пального та харчових продуктів.
За перший етап патрулювання загальна кількість суден, опитаних екіпажами військових кораблів, перевищила 30 одиниць.