Українські туристи вірять у здоровий глузд арабів і їдуть до Єгипту (відео)

Півтисячі українських туристів щодня відлітають до Єгипту, і це лише з Києва. Більшість купувала тури заздалегідь, а повернути їх тепер складно, йдеться в сюжеті ТСН.

Дістатися з України до Єгипту можна чартерами, які бронюють туроператори. І жодного рейсу наразі не було скасовано. Туристи в один голос заявляють: "Головне нікуди з номера... з готелю не виходити". Інші жартують: "Нас багато, ми відіб'ємося".

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Українські туристи щиро вірять у здоровий глузд арабів. Мовляв, нападати на готелі, які є джерелом прибутків країни, демонстранти не будуть. "Зона відпочинку, вона цікава всім, і нашим, і вашим, і їхнім. А хто ж від грошей відмовиться?", "Не будемо відвідувати деякі екскурсії. Ми вже були в принципі", - зазначають туристи.

Вони ще не знають, але на екскурсії цього разу точно не поїдуть - у Єгипті вони всі скасовані. "На екскурсії туристів не відправляють, тому що в Каїрі, ви знаєте, ситуація теж дуже небезпечна. І в Шарм-ель-Шейху, і в Хургаді є випадки нападів на туристів", - повідомила директор турагенції Марія Вуйко.

У цій турагенції рекомендують обрати інший напрямок. Але Єгипет усе одно беруть, навіть попри те, що тури не здешевшали. Директор каже, у них попит на Червоне море таки зменшився відсотків на 40. Але фірми, для яких це головний профіль, заповнюють літаки.

Нагадаємо, у Єгипті триває криваве протистояння прихильників і противників усунутого від влади президента Мурсі. У партії "Брати-мусульмани" закликали своїх прихильників чинити опір і не здаватися під тиском армії.