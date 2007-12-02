Дружина Путіна проголосувала за відкріпним талоном

Президент Росії Володимир Путін з святковим настроєм проголосував на виборах депутатів Держдуми п`ятого скликання, передає РІА Новости.

Глава держави з дружиною в неділю вранці прибув на виборчу дільницю номер 2039, яка знаходиться в будівлі Російської академії наук в Південно-західному адміністративному окрузі Москви.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, який у нього настрій, президент сказав: "Святковий".

"Слава богу, виборча кампанія закінчена. Я упевнений, що виборець визначився в своїх перевагах, і тепер потрібно тільки прийти і проголосувати за ту партію, програма якої здається переконливою, голосувати за тих людей, яким ви довіряєте", - сказав Путін.

Володимир і Людмила Путіни одержали виборчі бюлетені за столом номер 2. Члени дільничної виборчої комісії звірили їх паспортні дані, поцікавившись, чи голосують президент з дружиною за відкріпними талонами.

З`ясувалося, що за відкріпним талоном голосує Людмила Путіна.

Потім президент Путін пройшов в кабіну для голосування і швидко заповнив бюлетень.

Дружина президента заповнювала бюлетень дещо довше і кинула його в урну для голосування через декілька хвилин після чоловіка.

Під час паузи, що утворилася, голова дільничної виборчої комісії пояснив президентові, що для його дружини процедура голосування складніша, оскільки вона голосує за відкріпним талоном.

"І, можливо, через це у неї більше можливостей подумати над своїм вибором", - пожартував голова дільничної виборчої комісії.

Разом з президентом і його дружиною на ділянці одночасно знаходилися близько 30 чоловік. Деякі з них зустріли главу держави аплодисментами.