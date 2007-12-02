Нємцова попросили з виборчої дільниці

Лідерів СПС Бориса Нємцова, який прийшов разом з сином, і Нікіту Бєлих попросили вийти з власної виборчої дільниці по вулиці Пятницькій 46/3 практично відразу після того, як вони зробили свій вибір, під приводом того, що їх спілкування з журналістами заважає ходу голосування і переміщенню простих виборців по дільниці.

Як повідомляє Газета.ру, таке прохання працівників міліції і голови дільничної виборчої комісії викликало гнівну реакцію Бєлих і Нємцова, які заявили, що таким чином організатори виборчого процесу хочуть «заморозити журналістів», внаслідок чого спілкування з представниками ЗМІ було продовжене на вулиці, під посиленим спостереженням працівників міліції.

Як повідомляв УНІАН, в Росії сьогодні проходять вибори депутатів Державної думи п`ятого скликання.