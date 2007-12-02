На Чукотці стовідсоткова явка

За даними Центрвиборчкому Росії, явка на нинішніх виборах до Держдуми вища, ніж в 2003 році.

Як передає NEWSru.com, в цілому по Росії явка становила 42,5%. Про це на брифінгу в ЦВК Росії повідомив заступник голови Станіслав ВАВІЛОВ.

На Камчатці і Чукотці голосування вже завершилося. У Камчатському краї на дільниці прийшли понад половина виборців, а в Чукотці рівень явки перевищує 70 відсотків, причому на деяких дільницях спостерігалася стовідсоткова явка.

Вперше в історії сучасної Росії склад "нижньої палати" парламенту формується за пропорційною системою: всі 450 депутатів обираються за партійними списками, одномандатники у виборах участі не беруть. Мінімальний прохідний бар`єр цього разу встановлено на рівні 7% (у 2003 році - 5%). Крім того, нині заборонено формування виборчих блоків, відмінено мінімальний поріг явки виборців і графа "проти всіх".

Російські виборці мають зробити вибір з 11 партій.

На 450 депутатських місць в цілому претендують понад чотири з половиною тисячі кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, в Росії сьогодні проходять вибори депутатів Державної думи п`ятого скликання.