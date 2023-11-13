Маневри триватимуть мінімум до 19 листопада.

Військові навчання в Білорусі знову продовжили. Тепер маневри зі Збройними силами Російської Федерації триватимуть щонайменше до 19 листопада.

Моніторингова група "Білоруськи Гаюн" у своєму Telegram-каналі зазначила, що полігони "Доманове" та "Обуз-Лісновський" працюють без перерв.

Білорусько-російські військові навчання на полігонах продовжаться з 13 листопада до:

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227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 18.11;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 17.11;

полігон "Брестський" 38 єдшбр. (Брестський район) до 18:11;

полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 17.11;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 17.11;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесневский" (Барановицький район) до 17.11;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевічскій район) до 19.11;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 18:11.

"Навчання триває безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 81 тиждень", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Білорусі - останні новини

Наприкінці жовтня командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на ділянці кордону від Волинської до Чернігівської областей знаходяться близько 1 800 військових Білорусі.

При цьому він вказав, що війська озброєні броньованою технікою і ратиллерией, але більша частина військ знаходиться в глибині країни.

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