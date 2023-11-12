За словами Демченка, невеличка кількість російських військових, які ще залишаються на території Білорусі, - це "обслуговуючий персонал".

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю та готовність зустрічати там ворога. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

"Ситуація повністю контрольована, в тому числі, підрозділами Державної прикордонної служби. Ми не фіксуємо поряд з нашим кордоном ні скупчення техніки, ні особового складу або їхнього переміщення", - зазначив речник.

Водночас, зауважив він, Білорусь постійно проводить свої навчання, підготовку своїх підрозділів. Але це зазвичай відбувається на їхніх полігонах, віддалено від лінії державного кордону.

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"Також Росія не має достатніх сил, які б перебували на території цієї країни. Вкотре зазначу, що певний час тому Росія вивела всі свої підрозділи, які там знаходилися на навчанні або підготовці. Натомість в рамках ротації нових вона не заводила", - сказав Демченко.

Речник додав, що невеличка кількість російських військових, які ще залишаються на території Білорусі, - це більше "обслуговуючий персонал", який обслуговує техніку чи інші засоби, які можуть знаходитися на території країни.

Демченко також наголосив, що Україна продовжує укріплювати своєю лінію державного кордону. "Інженерні групи Державної прикордонної служби працюють по всій протяжності - від Волині до Чернігівщини - для того, щоб укріпити саму лінію кордону максимально", - сказав він.

Речник додав, що йдеться, зокрема про протитранспортні рови та різні загородження. Крім того, продовжується мінування місцевості на найзагрозливіших напрямках.

"Наші підрозділи укріплюються в прикордонні в фортифікаційному відношенні. Це вогневі позиції, це місця для укриття, це окопна лінія. Для того, щоб хлопці мали всі можливості відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться з території Білорусі", - зазначив Демченко.

Ситуація на кордоні з Білоруссю - що відомо

Наприкінці жовтня командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що уздовж українського кордону від Волинської до Чернігівської областей розташовано близько 1 тис. 800 військових Білорусі.

За словами Наєва, там є озброєні броньованою технікою батальйони та артилерійські підрозділи. Однак більша частина військ перебуває углибині Білорусі.

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