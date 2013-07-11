Ватикан визнав педофілію окремим злочином

Раніше в законодавстві міста-держави таке поняття не згадувалася, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Крім власне педофілії, в нових законах, затверджених папою Римським Франциском, вперше були згадані такі злочини, як дитяча проституція, створення та зберігання дитячої порнографії, а також деякі інші правопорушення. За злочини проти дітей порушникам у Ватикані тепер загрожує до 12 років в'язниці.

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Також уперше в якості злочину було визнано розголошення внутрішньої інформації Ватикану. Тепер її передання або одержання каратиметься ув'язненням на термін від шести місяців до восьми років, а також штрафом у 2000 євро.

Раніше за домагання до дітей у Ватикані можна було отримати покарання за більш загальною статтею про злочини проти «хороших звичаїв». Причина вживання настільки розмитого формулювання полягає в тому, що в основі законодавства Ватикану досі лежить кодекс законів Італії 1889 року. Дія ватиканського законодавства поширюється на кількасот людей, які мешкають і працюють у цій державі.