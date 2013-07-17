Куба заявляє, що літаки й ракети у КНДР везла на ремонт
У Кубі заявили, що зброя, яку знайшли на затриманому у Панамі судні, перевозилась до КНДР виключно для ремонту.
Про це повідомило МЗС країни у спеціальному телезвернені.
Куба каже, що зброя була вироблена “всередині минулого сторіччя” і після ремонту у Кореї мала повернутись на Кубу, передає Euronews.
Напередодні транспортний корабель КНДР з цукром на борту зупинили дорогою з Куби поблизу Панамського каналу. У ході перевірки з метою з’ясування, чи не перевозить судно наркотиків, знайшли заховану на ньому зброю та техніку: два комплекси протиповітряної оборони, дев‘ять частково розібраних ракет, два літаки МіГ та 15 двигунів до них.
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Президент Панами Рікардо Мартінеллі побував на судні і розповів подробиці його затримки. Команда корабля влаштувала бунт, її заарештували, ледь обійшлося без жертв:
“35 членів екіпажу та капітан чинили нам величезний опір. Спершу здалося, що у капітана серцевий напад, але потім виявилось, що він намагався вчинити самогубство. Після того як борт відбуксували до порту, ми оглянули одну з 5 його частин, очікуємо, що можемо знайти щось іще.”
Як відомо, через ядерну програму КНДР ООН наклав на цю країну ряд торгових і політичних санкцій. Зокрема, згідно з міжнародним рішенням, у Північну Корею заборонено експортувати та імпортувати будь-яку зброю, окрім стрілецької.