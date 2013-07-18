Гондурас зажадав від США пояснень через шпигунський скандал

"Нікому не сподобається, коли на його території ведеться шпигунська діяльність будь-якого типу", - зазначив Лобо. За його словами, зараз він чекає відповіді від Вашингтона на свій запит. Лобо підкреслив, що із засудженням стеження за латиноамериканськими країнами виступили багато держав, від Мексики до Аргентини, передає РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

На початку червня екс-співробітник спецслужб США Едвард Сноуден оприлюднив секретний ордер суду, за яким спецслужби США отримали доступ до всіх дзвінків найбільшого стільникового оператора Verizon, а також дані про надсекретну програму американського Агентства національної безпеки PRISM, що дозволяє відстежувати електронні комунікації на найбільших сайтах.

Бразильська газета O Globo у свою чергу повідомила, що шпигунська мережа США була розгорнута на всій території Латинської Америки, і предметом шпигунства були не тільки військові, а й комерційні таємниці.