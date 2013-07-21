Літаки США скинули бомби на Великий Бар'єрний риф

За планом навчань, штурмовики AV-8B "Харрієр" повинні були провести бомбометання на одному з сусідніх островів біля узбережжя Квінсленда.

Проте після кількох спроб пілоти так і не змогли зайти на ціль і були змушені скинути бомби в море. На борту лишалося мало палива і з повним навантаженням вони б не змогли дістатися до бази.

За інформацією представників американських військово-морських сил, всього було скинуто чотири бомби: дві навчальні й дві бойові, детонатори яких перед скиданням були переведені в нейтральне положення.

Щоб мінімізувати шкоду для коралів, якими славиться Великий Бар'єрний риф, бомби скинули на відносно велику глибину.

"Вони перебувають на глибині 50-60 метрів і не становлять небезпеки для людей, морського середовища та мореплавання", - йдеться в заяві Сьомого флоту ВМС США.

Водночас представник австралійських збройних сил повідомив агенції AP, що його військове відомство "тісно співпрацює з американськими військовими, урядом Австралії та екологічними організаціями, щоб гарантувати відсутність жодної небезпеки".

У спільних американо-австралійських військових маневрах під кодовою назвою "Талісман Сейбр" беруть участь 28 тисяч військовослужбовців. Навчання триватимуть до 5 серпня.

ВВС Україна