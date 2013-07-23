Сербський олігарх вийде на волю під небачену заставу

Ця сума є рекордною, яку будь-коли вимагало сербське правосуддя для звільнення під заставу. Досі рекордсменом за цим показником залишався колишній керівник Футбольного союзу Сербії Звездан Терзич, обвинувачений у незаконному привласненні коштів від трансферів гравців, для якого була застава в один мільйон євро.

Очікується, що 68-річний Мирослав Мишкович, капітал якого, за різними оцінками, перевищує мільярд євро, вийде з центральної бєлградською в'язниці у вівторок. За офіційним повідомленням його провідної компанії Delta Holding, 12 мільйонів євро в понеділок були перераховані на банківський рахунок суду.

На період звільнення під заставу в олігарха буде вилучено закордонний паспорт, а в перший робочий день кожного місяця він має відмічатися в одному з поліцейських ділянок Белграда, передає РІА "Новости".

Після шістьох місяців розслідування сербська прокуратура висунула звинувачення проти Мирослава Мишковича, його сина Марка та ще дев'ятьох осіб у махінаціях з приватизацією сербських автодорожніх підприємств. За даними прокуратури, в результаті незаконного привласнення фінансових коштів і майна підприємств у період з 2005 по 2010 рік цим компаніям було завдано збитків в 16,9 мільярда динарів (150 мільйонів євро), а сербському бюджетові - 472 млн динарів (4,2 мільйона євро ).

Майже всі обвинувачені мають можливість захищатися зі свободи. Після випуску під заставу Мирослава Мишковича єдиним перебуває під арештом у цій справі залишиться сербський бізнесмен, власник Nibens Group Міло Джурашкович.