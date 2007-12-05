Уряд Латвії йде у відставку через недовіру суспільства

Сьогодні уряд Латвії, очолюваний прем`єр-міністром Айгарсом КАЛВІТІСОМ, йде у відставку.

Причиною цьому стала недовіра латвійського суспільства до Кабінету міністрів, що вилилася у масові акції протесту, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Рішення про відставку уряду латвійський прем`єр ухвалив ще на початку листопада, після того, як в Ризі пройшли масові акції протесту вчителів, медиків, поліцейських, працівників залізниці, пожежної і рятувальної служб, а також пенсіонерів, украй незадоволених бюджетом 2008 року, що сильно урізує зростання зарплат співробітників державних установ під приводом боротьби з інфляцією, відзначає NEWSru.

Відразу після заяви А.КАЛВІТІСА про майбутню відставку почалися переговори про формування нового Кабінету між нинішньою коаліцією і опозиційними партіями. Проте досі не відомо ні хто увійде до складу нової правлячої коаліції, ні хто стане майбутнім прем`єр-міністром. Тому, поки в Латвії не буде сформований новий Кабінет міністрів, уряд А.КАЛВІТІСА формально продовжуватиме роботу.