У Тунісі скасували всі міжнародні авіарейси

Як передає РІА «Новости», Федерація профспілок Тунісу закликала провести у п'ятницю загальний страйк на знак протесту проти вбивства одного з відомих опозиційних діячів країни Мухаммеда аль-Брахмі.

Представник національного управління цивільної авіації повідомив, що працівники аеропортів відгукнулися на заклик до страйку. Раніше про скасування всіх міжнародних рейсів 26 липня оголосив найбільший авіаперевізник Тунісу Tunisаir.

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Знаменитого у Тунісі опозиціонера, депутата парламенту аль-Брахмі було вбито 25 липня в столиці країни. Аль-Брахмі був відомий своїми лівими поглядами і закликами розвивати демократію в Тунісі за "єгипетським сценарієм", тобто, усунувши ісламізм від влади. Невідомі розстріляли політика біля його будинку. За даними поліції, аль-Брахмі дістав 11 вогнепальних поранень у голову.