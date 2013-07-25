Після вбивства політика в Тунісі почалися масові протести (фото, відео)

Демонстранти у туніській столиці викрикують гасла проти ісламістів, закликаючи їх негайно залишити владу. У провінції Сіді-Бузід, звідки обирався вбитий депутат, демонстранти спалили офіс "Ан-Нахда", повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Рух "Ан-Нахда" вже опублікував заяву, в якій засудив убивство політика. "Це чергова спроба підриву безпеки і втягування країни в насильство і братовбивство", - сказано в заяві ісламістів.

Найближча п'ятниця оголошена днем ​​жалоби в Тунісі. Також впливова в країні Федерація профспілок закликала провести в п'ятницю загальний страйк на знак протесту проти вбивства Брахмі, повідомило туніське телебачення.

Нагадаємо, відомий в Тунісі опозиціонер, депутат Національних установчих зборів аль-Брахмі був убитий у четвер у столиці країни. Невідомі розстріляли політика біля його будинку. За даними поліції, аль-Брахмі отримав 11 вогнепальних поранень. Аль-Брахмі був відомий своїми лівими поглядами і різкою критикою ісламістів. Останнім часом він закликав розвивати демократію в Тунісі за "єгипетським сценарієм", тобто, відсторонивши ісламістів від влади.

Вбивство аль-Брахмі стало другим гучним політичним вбивством у Тунісі в цьому році. У лютому біля свого будинку в Тунісі був розстріляний Шукрі Бельід - один з визначних діячів лівих сил Тунісу. Представники опозиції тоді також звинуватили у злочині ісламістів.