Екс-президента Єгипту Мурсі перевезли до в'язниці під Каїром

Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на портал "Аль-Яум ас-Сабіа", екс-главу держави помістили в камеру слідом за тим, як генпрокуратура розпорядилася раніше заарештувати його на 15 діб за звинуваченням відразу за кількома статтями.

На тему: ЗМІ: Екс-президента Єгипту заарештували на 15 діб (відео)

Зокрема, Мурсі інкримінується шпигунство і держзрада, втеча з в'язниці в дні масових антиурядових виступів на початку 2011 року, а також співпраця з палестинським рухом ХАМАС і підбурювання до вбивства демонстрантів . Згідно з інформацією агентства МЕНА, він вже допитаний щодо кількох епізодів.