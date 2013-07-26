ЗМІ: Екс-президента Єгипту заарештували на 15 діб (відео)

Проти нього, за даними супутникового канал Sky News Arabia, проводиться розслідування відразу за кількома звинуваченнями, включаючи втечу з в'язниці, державну зраду, економічні злочини, передаєРосбалт.

Мурсі раніше був узятий військовими під домашній арешт. Екс-президенту та іншим чиновникам був заборонений виїзд за кордон, їхні рахунки в національних та іноземних банках також були заморожені.

Тим часом сім'я поваленого президента збирається звернутися до місцевих інстанції та міжнародного суду з позовом проти глави оборонного відомства Абделя Фаттаха ас-Сіссі. На думку близьких Мурсі, військові його викрали. Син Мурсі Усама заявив, що місцезнаходження поваленого президента досі невідомо.

На тему: Генсек ООН закликав випустити з тюрми відстороненого президента Єгипту

Як повідомляв УНІАН, 3 липня армія Єгипту відсторонила від влади президента Мохаммеда Мурсі. Виконувати обов'язки глави держави було доручено голові Конституційного суду Адлі Мансуру.

По всій країні спалахнули зіткнення прихильників і супротивників такого рішення. У результаті протистояння прихильників і противників «Братів-мусульман» у Єгипті після повалення Мурсі вже загинули близько 200 людей.