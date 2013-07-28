Жертвами вуличних боїв у Єгипті стали 80 людей

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Безпорядки в столиці і різних провінціях країни відбувалися в ніч з п'ятниці на суботу і рано-вранці суботи.

Як повідомив головлікар служби швидкої допомоги Єгипту Халед аль-Хатиб, у районі Рабіа аль-Адавія у Каїрі загиблими вважаються на даний момент 72 людини, 292 постраждали.

Ще вісім людей загинули внаслідок заворушень в Александрії, там поранено близько 194 людини. На даний момент, за словами аль-Хатиба, з лікарень виписано близько 350 чоловік.

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Аль-Хатиб також пояснив, що кількість загиблих і постраждалих у нічних подіях упродовж дня збільшувалася, оскільки Мінохоронздоров'я постійно одержувало нову інформацію з різних лікарень, куди доправляли жертв заворушень.

МВС Єгипту поклало всю відповідальність за загибель людей під час заворушень, які відбулися в ніч на суботу після масових акцій протесту, на ісламські рухи. При цьому в міністерстві стверджують, що співробітники поліції не застосовували вогнепальної зброї - лише сльозогінний газ. Зброю, за інформацією поліції, використовували цивільні.

Генпрокурор доручив розслідувати події минулої п'ятниці. В рамках розслідування затримано декілька десятків людей.

Як повідомляв УНІАН, 26 і 27 липня в різних містах Єгипту відбувалися масові акції як прихильників армії, так і тих, хто співчуває ісламізмові на чолі з рухом "Братів-мусульман". На вулиці у всій країні, за даними військових, вийшли близько 35 мільйонів людей. Сутички і заворшення почалися пізно увечері і тривали всю ніч. Найбільш запеклі вуличні бої прихильників ісламізму з поліцією відбулися в Каїрі і Александрії.

Армія Єгипту 3 липня усунула ісламіста Мухаммеда Мурсі від влади, припинила дію конституції і доручила голові Конституційного суду на перехідний період виконувати обов'язки глави держави.

За даними ЗМІ, наразі Мурсі утримується на одному з об'єктів єгипетських збройних сил.