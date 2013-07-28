Співзасновника Яндекса Сегаловича відключили від апарату життєзабезпечення

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на пост у блозі компанії гендиректора Аркадія Воложа, опублікований у неділю.

За його словами, у четвер, 25 липня, у Сегаловича було зафіксовано смерть головного мозку і його підключили до апарату штучного життєзабезпечення. "Учора всі надії закінчилися. Навіть таке сильне тіло, як було в Іллюші, не витримало. З'явилися несумісні з життям зміни у складі крові. Треба було дати йому піти з гідністю. Лікарі відключили його вчора вдень, серце зупинилося", - сказано в повідомленні.

У середу тіло Сегаловича привезуть додому, пише Волож. "Попрощатися з Іллею можна буде наступного тижня - про місце і час повідомимо додатково", - додав він.