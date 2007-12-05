Винищувач вперше в світі перехопив балістичну ракету

У США вперше в світі проведено перехоплення балістичної ракети реактивним винищувачем, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Винищувач F-16 з ракетами AIM-9X Sidewinder перехопив дослідницьку ракету "Оріон". Наведення літака на ціль здійснювалося за допомогою системи NCDE (Net-Centric Airborne Defense Element). Нова система, побудована відповідно до концепції "бойового простору", призначена для швидкого наведення безпілотних апаратів і винищувачів на стартуючі балістичні ракети.

F-16 випустив дві ракети "повітря-повітря" AIM-9X, перша з яких знищила ціль, а друга передала на землю запис перехоплення, здійснений за допомогою головки самонаведення. Випробування довели можливість знищення балістичних ракет на старті за допомогою винищувачів, оснащених ракетами AIM-9X і AIM-120 з додатковими ступенями, що забезпечують швидкий розгін.

Фахівці відзначають, втім, що для успішного знищення ракети протягом перших двох-трьох хвилин після старту, винищувач має знаходитися не більше ніж за сто миль (170 кілометрів) від точки запуску, інакше він не встигне зблизитися з ціллю до того, як вона вийде із зони перехоплення.

Теоретично винищувачі з модернізованими ракетами "повітря-повітря" можуть стати дешевою альтернативою ракетам-перехоплювачам наземного базування у разі потреби знищення одиночних балістичних ракет малої і середньої дальності.