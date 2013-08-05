Король Марокко спохопився, що випадково амністував серійного педофіла

Про це повідомляє в понеділок РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Минулого вівторка, 30 липня, Мохаммед VI помилував 48 іспанських громадян, що перебували в марокканських в'язницях. У списку на звільнення, де фігурували переважно наркоторговці, з незрозумілих причин опинився 65-річний педофіл Даніель Гальван, два роки тому засуджений до 30 років в'язниці за вчинення дій сексуального характеру щодо 11 дітей 2-14 років.

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За повідомленнями ЗМІ, Гальван відразу після виходу з в'язниці поспішив залишити Марокко, де звістка про його помилування викликала протести. Так, у п'ятницю в сутичках з поліцією в столиці країни Рабаті було поранено близько 10 осіб.

У неділю марокканське інформагентство MAP розповсюдило заяву королівського двору, в якій повідомляється про скасування помилування Гальвана. У заяві також наголошується, що міністерство юстиції Марокко обговорить з іспанською владою подальші спільні дії, оскільки Гальван, імовірно, залишив країну. Повідомлення про скасування помилування злочинця з'явилося незадовго до початку чергової акції протесту.

Раніше король Марокко пообіцяв провести розслідування обставин того, що сталося. Поки незрозуміло, хто міг включити ім'я педофіла в список на помилування: своє авторство у його складанні заперечують і міністерство закордонних справ Іспанії, і міністерство юстиції Марокко.

Марокканська організація "Адвокати без кордонів" зажадала оголосити педофіла, який помилково опинився на волі, в міжнародний розшук і повернути до в'язниці, де йому залишилося відсидіти 28 років.