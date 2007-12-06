Кандидат в президенти Грузії намагався повіситися
16:03, 06 грудня 2007Світ
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Він пояснив, що виходу немає...
Патрульна поліція присікла в Тбілісі спробу самогубства претендента на пост президента Грузії Шалви Церцвадзе.
Патрульні витягли його з петлі, в яку він вже просунув голову.
Самогубство Церцвадзе намагався здійснити біля посольства Німеччини в Тбілісі. Він заявив журналістам, що відмовиться від громадянства Грузії, якщо йому не нададуть ефірний час на телебаченні.
Ш.Церцвадзе повідомив, що знов повторить свою спробу самогубства, оскільки у нього "немає іншого шляху", передає повідомляють «Известия».
Проте, за його словами, він готовий відмовитися від свого задуму, якщо йому нададуть політичний притулок в одній із країн Заходу.
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