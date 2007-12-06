Кандидат в президенти Грузії намагався повіситися

Патрульна поліція присікла в Тбілісі спробу самогубства претендента на пост президента Грузії Шалви Церцвадзе.

Патрульні витягли його з петлі, в яку він вже просунув голову.

Самогубство Церцвадзе намагався здійснити біля посольства Німеччини в Тбілісі. Він заявив журналістам, що відмовиться від громадянства Грузії, якщо йому не нададуть ефірний час на телебаченні.

Ш.Церцвадзе повідомив, що знов повторить свою спробу самогубства, оскільки у нього "немає іншого шляху", передає повідомляють «Известия».

Проте, за його словами, він готовий відмовитися від свого задуму, якщо йому нададуть політичний притулок в одній із країн Заходу.