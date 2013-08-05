У Норвегії через пожежу в автомобільному тунелі госпіталізували 75 людей

За словами представника місцевої поліції, досі не з'ясовано, скільки чоловік можуть залишатися в автомобілях, які виявилися заблокованими на ділянці автотраси E16, що проходила під скелею.

На тему: У Севастополі перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі

За даними місцевої влади, пожежники і поліція роблять все, щоб визволити автомобілістів, які потрапили в пастку. До цього моменту повідомлень про загибель людей не надходило, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За попередніми даними, завантажена вантажівка, проїхавши трикілометровий відрізок тунелю, врізалася в стіну і зайнялася. Це викликало серію зіткнень машин, які йшли слідом за нею.